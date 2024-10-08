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Gaziantep'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 23:55
  • Giriş: 08.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 09.10.2024 01:08
Kaynak: AA
Gaziantep'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Muhammet Hanil idaresindeki 27 MC 4746 plakalı otomobil, merkez Şahinbey ilçesi Yeşilvadi yolunda refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki 4 yaralı ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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