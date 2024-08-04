Gaziantep'te trafikte çıkan tartışmaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde trafikte çıkan silahlı tartışmaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İstasyon Caddesi'nde önceki gün motosiklet sürücüleriyle bir otomobil sürücüsü arasında çıkan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İstasyon Caddesi'nde trafikte yaşanan tartışma sonucu elinde bulunan silahla araçtaki kişileri tehdit ve darbeden motosikletli 4 şüpheli, olayda kullanılan kurusıkı tabancayla yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​