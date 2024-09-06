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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 10:00
  • Giriş: 06.09.2024 10:00
  • Güncelleme: 06.09.2024 10:00
Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu üreticisi ve satıcılarına yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye, Nizip ve Şehitkamil ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerinin üretimi ve ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bazı arazi ve evlerde arama yapan ekipler, 214 kök kenevir bitkisi, 25 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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