Gaziantep'te yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Kaynak: AA
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağı gişeleri mevkisinde Mahfuz D. idaresindeki 34 BDZ 255 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden Mahfuz D, otobüsü durdurarak 35 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.