Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı yol ayrımı yakınlarında yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından tır ve otomobil alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TAG Otoyolunun Adana-Nurdağı istikameti trafiğe kapatıldı.