Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Kaynak: AA
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 4 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Halilbaş Mahallesi'nde kamyona çarpan otomobilde yaralanan 13 yaşındaki Zeynep Demirbaş, tedavi gördüğü Gaziantep'teki özel hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
İsmail Aydın idaresindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobil, 4 Eylül'de Ö.Ç yönetimindeki 02 AEP 592 plakalı kamyona arkadan çarpmış, Esma (12) ve Kübra Aydın (15) yaşamını yitirmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.
Esma ve Kübra Aydın kardeşler Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verilmişti.