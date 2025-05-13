Gaziantep - TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA
GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şehmuz S. (60) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Şehmuz S. yönetimindeki 34 SZ 2939 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.B.'nin kullandığı 46 AJJ 572 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Şehmuz S., ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şehmuz S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-(DHA)