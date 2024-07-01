Gaziantep Valiliği’nden ‘Savaş başlasın’ başlıklı paylaşıma ilişkin açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarında, Gaziantep’te yabancı uyruklu bir kişinin ‘Savaş başlasın’ içerikli ifadelerinin yer aldığı videonun paylaşılmasının ardından valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, görüntülerin 2021 yılında çekildiği ve görüntüdeki yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.

Gaziantep Valiliği, sosyal medyada yabancı bir uyruklu tarafından çekildiği iddia edilen ‘Savaş başlasın’ içerikli ifadelerin yer aldığı videoya ilişkin açıklama yaptı Açıklamada, söz konusu videonun 2021 yılında çekildiği, şüphelinin o tarihte sınır dışı edildiği bildirildi.



Bazı sosyal medya hesaplarında, Gaziantep’te yabancı uyruklu bir kişinin ‘Savaş başlasın’ içerikli ifadelerinin yer aldığı videonun paylaşılmasının ardından valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, görüntülerin 2021 yılında çekildiği ve görüntüdeki yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya platformlarında bir yabancı uyruklu şahsın “Savaş başlasın” şeklinde ifadelerinin yer aldığı ve Gaziantep’te çekildiği düşünülen bir video servis edilerek vatandaşlarımız kin ve nefrete sevk edilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu videonun eski olduğu ve 2021 yılında çekildiği emniyet güçlerimiz tarafından tespit edilmiştir. Konuşmayı yapan yabancı uyruklu şahsın ise o dönem ilimizde çalıştığı anlaşılmış ve emniyet güçleri tarafından 2021 yılında göz altına alınarak sınır dışı edilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkili kaynaklardan açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”