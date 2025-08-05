Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Gaziantep'te termometreler 38 dereceyi gösterirken, sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kamil Ocak Millet Bahçesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi kentteki işlek yerlerin sıcak hava dolayısıyla boş kaldığı gözlemlendi.

Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, bazıları da çeşmelerden su içerek serinledi.

- Şanlıurfa

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklarda, bazıları ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapabilmesi için vantilatörler çalıştırılıyor.

Vatandaşlardan Ömer Demircan, havanın çok sıcak olması nedeniyle Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki ağaçların altında dinlendiklerini ve su ile serinlemeye çalıştıklarını söyledi.

- Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, Mimar Sinan Kültür Parkı'ndaki vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanları tercih etti.

Çocuklar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Ayrıca inşaat ustaları, bunaltıcı sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürdü.

- Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin işlek caddelerinden İnönü Caddesi'nde yoğunluğun az olduğu gözlemlendi.

Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar kent merkezindeki Sümer Park ve yeşil alanlarda vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar ise sıcaktan korunmak için dışarı çıkmamayı tercih etti.