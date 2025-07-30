Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkisini sürdürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da sıcak hava etkili oluyor.

Gaziantep'te, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar, serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölgeliklerde dinlenmeyi tercih etti.

Kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

- Şanlıurfa

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometre 54 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlar ile parklar ve gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Ana cadde ile sokaklarda insan ve araç trafiğinin sakin olduğu, bazı vatandaşların ise şapka ve şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.

- Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, vatandaşlar serinlemek için parklardaki gölgelik alanları tercih etti.

Çocuklar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Ayrıca inşaat ustaları bunaltıcı sıcak havalara rağmen çalışmalarını sürdürdü.