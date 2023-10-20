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Gaziantep ve ilçelerinde sağanak etkili oldu

Gaziantep kent merkezi ve özellikle Yavuzeli ilçesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle araç ve yayalar zor anlar yaşarken yollarda su birikintileri oluştu.

Ajans Haberleri
  • 20.10.2023 23:15
  • Giriş: 20.10.2023 23:15
  • Güncelleme: 20.10.2023 23:15
Kaynak: İHA
Gaziantep ve ilçelerinde sağanak etkili oldu


Gaziantep kent merkezi ve özellikle Yavuzeli ilçesinde akşam saatlerinde aniden sağanak bastırdı. Kısa sürede etkili olan yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle araç trafiğinde aksamalar da yaşanırken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kıyafetleri ile kendilerini ıslanmaktan korumaya çalıştı.

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