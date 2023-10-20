Gaziantep ve ilçelerinde sağanak etkili oldu
Gaziantep kent merkezi ve özellikle Yavuzeli ilçesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle araç ve yayalar zor anlar yaşarken yollarda su birikintileri oluştu.
Kaynak: İHA
Gaziantep kent merkezi ve özellikle Yavuzeli ilçesinde akşam saatlerinde aniden sağanak bastırdı. Kısa sürede etkili olan yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle araç trafiğinde aksamalar da yaşanırken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kıyafetleri ile kendilerini ıslanmaktan korumaya çalıştı.
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