Gaziantep yeniden çıkışta, Kayserispor'un serbest düşüşü devam ediyor

Süper Lig'de 13'üncü hafta Kayserispor, Gaziantep FK maçıyla başladı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda düşüş yaşayan Gaziantep, sarı-kırmızılı rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Gaziantep 22 puana yükselirken Kayseri 9 puanda kaldı.

27. dakikada Camara'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı. 32. dakikada Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

35. dakikada Gaziantep FK, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bennaser ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Camara yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

GAZİANTEP RAHAT KAZANDI

43. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Camara'nın pasında orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kat eden Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Gaziantep FK, rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi. Dakikalar ilerledikçe umutları tükenen Kayseri pozisyon üretmekte zorlandı. 64'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Bayo maçın skorunu belirledi: 0-3. Ev sahibi takım bu sonuçla 9 puanda kalırken küme düşme hattından kurtulamadı.