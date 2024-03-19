Gaziantep’te 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli şahıs tutuklandı.

Olay, 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde tartışan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma, sonra silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat (24) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.