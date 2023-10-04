Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Gaziantep’te 1 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 04.10.2023 14:12
  • Giriş: 04.10.2023 14:12
  • Güncelleme: 04.10.2023 14:13
Kaynak: İHA
Gaziantep’te 1 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olan 60 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucu 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesiyle bir adrese operasyon düzenledi.

Koçbaşı ile baskın yapılarak girilen adresteki aramalarda piyasa değeri 1 milyon lira olan 60 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucu 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol