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Gaziantep’te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ve saat ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 30.10.2023 11:52
  • Giriş: 30.10.2023 11:52
  • Güncelleme: 30.10.2023 11:52
Kaynak: İHA
Gaziantep’te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ve saat ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 1 milyon 105 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ve akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik çalışmalar çerçevesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adli makamların koordinesiyle icra edilen operasyondaki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 105 bin lira olan gümrük kaçağı 85 adet cep telefonu ile 4 adet akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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