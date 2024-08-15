Gaziantep’te 10 yıl 2 ay hapis cezası olan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kaynak: İHA
Gaziantep’te hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı.
Nizip İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi 14 Ağustos tarihinde Nizip’te yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.