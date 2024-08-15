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Gaziantep’te 10 yıl 2 ay hapis cezası olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 13:16
  • Giriş: 15.08.2024 13:16
  • Güncelleme: 15.08.2024 13:16
Kaynak: İHA
Gaziantep’te 10 yıl 2 ay hapis cezası olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep’te hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi 14 Ağustos tarihinde Nizip’te yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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