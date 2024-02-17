Gaziantep’te 15 günde 580 aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep’te, son 15 günde yapılan çok sayıda uygulama ve operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 580 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslarında yakalanmasına yönelik son 15 günde çok sayıda uygulama ve operasyon yaptı.

Yapılan operasyonlar neticesinde hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, yaralama, yağma, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal, karşılıksız çek ve karşılıksız yararlanma gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 580 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.