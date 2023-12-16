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Gaziantep’te 150 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 16.12.2023 12:22
  • Giriş: 16.12.2023 12:22
  • Güncelleme: 16.12.2023 12:22
Kaynak: İHA
Gaziantep’te 150 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 150 bin TL değerinde 2 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesinde operasyon yaptı. İcra edilen operasyonlar çerçevesinde yol kontrol noktalarında durdurulan 2 ayrı otobüsün bagajında çantaya gizlenmiş halde 150 bin TL değerinde 2 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi. 

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. 

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