Gaziantep’te 17 yıl cezası bulunan firari hırsız yakalandı

Gaziantep’te hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.





Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olayları şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Ş.G. isimli şüpheli yakalandı.

Şüpheli, tamamlanan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.