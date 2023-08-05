Gaziantep’te 17 yıl cezası bulunan firari hırsız yakalandı
Gaziantep’te hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Kaynak: İHA
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olayları şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Ş.G. isimli şüpheli yakalandı.
Şüpheli, tamamlanan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.