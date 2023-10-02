Gaziantep’te 170 kilogram skunk ele geçirildi

Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 170 kilo 925 gram skunk ve 8 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durdurulan bir araçta 170 kilo 925 gram skunk ve 8 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.