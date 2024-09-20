Gaziantep’te 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Gaziantep’te bir araç ve bir ikamette 2 adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda 5 şüpheli yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19 Eylül tarihinde bir araçta ve bir ikamete arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 759 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.