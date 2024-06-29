Gaziantep’te 20 sağlık kabini kapatıldı

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu genelgeye uymayan 20 sağlık kabini kapatıldı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren sağlık tesislerine yönelik denetimlere aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda özellikle mahallelerde sayıları gittikçe artan sağlık kabinleri denetlendi. Denetimler sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uyum sağlamayan sağlık kurum ve kuruluşlarına cezai müeyyideler uygulandı.

Denetimler sonucunda Gaziantep’te faaliyet gösteren 20 sağlık kabini, Sağlık Bakanlığı tarafından 13.09.2023 tarih ve E-224354451 sayılı ’2023/07 Sağlık Kabinleri Hakkında Genelge’ye aykırı hareket ettiğinden İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekiplerince gerekli işlemler yapılarak alınan valilik olurları ile kapatıldı.