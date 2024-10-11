Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep’te 4 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 4 bin 500 litre sahte alkol ele geçirilerek 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 11.10.2024 18:49
  • Giriş: 11.10.2024 18:49
  • Güncelleme: 11.10.2024 18:50
Kaynak: iHA
Gaziantep’te 4 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi
FOTOĞRAF: İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Yavuzeli ilçesindeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda; sahte alkol ürettiği tespit edilen İ.G., M.G. ve H.G. isimli 3 şahsın adresinde yapılan aramalarda; 4 bin 500 litre sahte alkol, 11 şişe gümrük kaçağı içki, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 bin sahte alkol yapımında kullanılan kuru üzüm posası, 1 adet sahte alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.G., MG. ve H.G. isimli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol