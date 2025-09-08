Gaziantep’te 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Gaziantep’te 5 katlı binanın 3’üncü katındaki bir dairenin girişinde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Şahinbey ilçesinin Burç Karakuyu Geneyik Mahallesi’ndeki Güneyşehir konutlarında bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katındaki bir dairenin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle evde kimsenin olmadığı sırada dairenin girişinde çıkan yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin girişi ile dairenin bulunduğu kattaki koridorda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.