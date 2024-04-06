Gaziantep’te 5 kişiyi dolandıran 6 şüpheli tutuklandı

Gaziantep çeşitli siber dolandırıcılık yöntemleriyle 5 vatandaşı dolandıran ve dolandırıcılık suretiyle haksız kazanç elde eden 6 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Jandarma tarafından yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle son bir hafta içerisinde 5 vatandaşı para toplayarak dolandıran 6 şüpheli tespit edildi. Toplamda 278 Bin 209 TL parayı dolandırıcılık suretiyle haksız kazanç olarak elde eden şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramada ele geçirilen dijital materyallere ve telefonlara ise jandarma ekipleri el koydu.

Yakalanan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.