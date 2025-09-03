Gaziantep’te 5 metreden şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gaziantep’te meydana gelen kazada kaldırımı ve demir bariyerleri aşarak 5 metrelik şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı Zeugma Mozaik Müzesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 ABB 964 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkıp kaldırımı ve demir bariyerleri aşarak 5 metrelik şarampole uçtu. Ters dönerek duran araçta sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.