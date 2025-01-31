Gaziantep’te 6 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Gaziantep’te 6 yıl önce evinde ölü bulunan Cengiz Karademir’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili çalışma yapan cinayet büro amirliği ekipleri, şahsın eski eşinin sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili yakalanan maktulün eski eşi, kızı ve eski eşinin sevgilisi tutuklandı.

Olay, 2019 yılında Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Karademir (48) isimli şahıs evde ölü bulundu. İlk incelemede doğal ölüm olarak kayda geçen olayla ilgili polis araştırmalarına devam etti.



Polisten derin soruşturma

Yapılan araştırma sonucu, ölen şahsın eski eşi E.U.’nun olaydan bir yıl sonra evini satıp sevgilisi Ş.A. ile Karabük’e taşındığı tespit edildi. Durumu şüpheli bulup soruşturmayı derinleştiren ekipler, Cengiz Karademir’in kızı N.K, eski eşi E.U ile sevgilisi Ş.A.’yı gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler, olay anında evde olmadıkları beyanında bulundu ancak ifadeleri tutarsız bulan polis teknik çalışma sonucu 3 şahsın da olay anında evde olduğunu belirledi. Daha sonra da adli tıptan istenen ek raporla Cengiz Karademir’in boğularak öldürüldüğü belirlendi.



Çapraz sorguya alınan maktulün kızı cinayeti itiraf etti

İstanbul ve Karabük’te yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan maktulün eşi E.U., kızı N.K. ve eşinin sevgilisi Ş.A. polis ekiplerince çapraz sorguya alındı. Yapılan sorgu ve araştırmalarda maktul Cengiz Karademir ile eşi E.U. arasında uzun zamandır maddi konularda anlaşmazlık bulunduğu belirlendi. Maktulün kızı N.K. ise çapraz sorgu sırasında annesinin sevgilisi olan Ş.A.’nın babası Cengiz Karademir’i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, Ş.A. ve N.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.