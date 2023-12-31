Gaziantep’te 65 araç sürücüsüne 105 bin 767 TL ceza

Gaziantep’te yılbaşı tedbirleri çerçevesinde yapılan kontrollerde çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 65 araç sürücüsüne 105 bin 767 TL cezai işlem uygulandı. Kontrollerde 7 araç da trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında otoyolda ve Oğuzeli ilçesi istikametinde denetim yaptı. Yapılan denetim ve kontrollerde çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 65 araç sürücüsüne 105 bin 767 TL cezai işlem uygulandı.

Kontroller sonucunda 7 araç da trafikten men edildi.