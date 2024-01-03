Gaziantep’te 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.

6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımlarına devam ediliyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki ağır hasarlı 7 katlı Yıldırım Apartmanı için güvenlik önlemi alınarak kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle gece saatlerinde yaptığı çalışma sırasında bina, bir anda çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan apartmandan yükselen toz bulutu çevreyi kapladı. Binanın çökme anı ise cep telefonuyla kayda alındı.