Gaziantep’te 78 kilogram skunk ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 78 kilo 50 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada 78 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.