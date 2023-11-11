Gaziantep’te 867 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep’te bir şahsın ikametine yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 867 bin TL olan 51 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadele kapsamında Şehitkâmil ilçesinde bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli şahsın adresinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 867 bin TL olan 51 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.