Gaziantep’te atıl haldeki 17 katlı otelde yangın

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Kavşağı yakınında atıl durumdaki otelde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Ekipler, otelin yakınında bulunan petrol istasyonunu ve çevresini de tedbir amacıyla boşalttı.

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Fotoğraf: AA