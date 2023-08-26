Gaziantep’te atıl haldeki 17 katlı otelde yangın
Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Kavşağı yakınında atıl durumdaki otelde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Ekipler, otelin yakınında bulunan petrol istasyonunu ve çevresini de tedbir amacıyla boşalttı.
Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Kavşağı yakınındaki bir süredir kullanılmayan otelde yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
17 katlı olan otelin üst katlarında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İtfaiye ekipleri, 5 müdahale aracı ile petrol istasyonunda önlem maksatlı sulama çalışması yaparken, petrol istasyonu ve çevresi de tedbir maksatlı boşaltılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.