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Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 227 şahıs tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 16:57
  • Giriş: 10.08.2024 16:57
  • Güncelleme: 10.08.2024 16:57
Kaynak: İHA
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 227 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan ’Çember’ operasyonlarında 227 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Temmuz ayında çok sayıda ’Çember Operasyonu’ yaptı. İl genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 227 şahıs yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin tamamı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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