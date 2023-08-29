Gaziantep’te çevreyi rahatsız eden 22 araca ceza

Gaziantep’te, gürültü çıkaran ve modifiye araç kullanan sürücülere yönelik denetimler sonucunda 22 araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gürültü çıkaran ve modifiye araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı.

Trafik ekiplerince 27-28 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılan denetimlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve modifiye araç kullanan 22 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi.