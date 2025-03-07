Gaziantep’te çiftçilerin umudu bahar yağmurlarında

Ülke genelinde yaşanan kuraklığın en çok hissedildiği Gaziantep’te üretim yapan çiftçiler, mart, nisan ve mayıs aylarında yeterli yağış alınmaması durumunda üretimde düşüş oluşacağı yönünde endişe taşıyor.

Sonbahar ve kış mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gözler Antep fıstığı ve zeytin ekili tarım arazilerine çevrildi. Gaziantep’te "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığı kuraklıktan nasibini alırken, çiftçiler bitki gelişimi için gerekli olan yağışların, mart, nisan ve mayıs ayında gelmesini bekliyor.

Kurak geçen bu yıl yağmur ile kar yağışının istenen miktarda gerçekleşmemesi nedeniyle toprak susuz ve nemsiz kaldı. Kış mevsiminde kar yağışlarının neredeyse hiç olmayışı ise tarlalarda bazı Antep fıstığı ve zeytin ağaçlarının kısmen kurumasına neden oldu. Bu yıl yeterli yağışın düşmemesi ve ani hava değişiklikleri, 42 milyon Antep fıstığı ağacının olduğu Gaziantep’te fıstık üreticilerini endişelendiriyor. Bu sezon yok yılını yaşayacak Antep fıstığı ağaçlarında görülen "karagöz" denilen ve bir sonraki yılın mahsulünün habercisi olan tomurcuklar, çok seyrek ve belirli dolgunluğa erişemediği için önümüzdeki yılın mahsulün de düşecek olması üreticileri endişelendirdi. İklim değişikliğinin oluşturduğu sorunlarla başa çıkmaya çalışan Antep fıstığı ve zeytin yetiştiricileri, gözlerini mart ve nisan aylarında yağması beklenilen bahar yağmurlarına dikti. Şehitkamil ilçesinin kırsal Arıl Mahallesi’nde Antep fıstığı ve zeytin yetiştiriciliği yapan çiftçi Mustafa Özer, yağışların olmaması nedeniyle korktuklarını ifade etti.



Bu kış bizim için çok kötü geçti"

Bu yılın çok kurak geçtiğini belirten Özer, "Kışın yağış yoktu. Bu kış bizim için çok kötü geçti. Kışın kar yağmadı. Yağmurda neredeyse hiç yağmadı. Yani yağış az oldu. Bu yağış ağaçlar için yetersiz kaldı. Umudumuz nisan ve mart aylarında. Bu aylarda yağış olursa bir umut olur. Fakat bu şekilde kuraklık devam ederse ağaçların durumu kötü olur. Biz kuraklık olmasından korkuyoruz. Normalde bu ayda çift sürmezdik, otların içinden gidemezdik. Fakat otlar yeni yeni çıkıyor" dedi.



İnşallah mart, nisan ve mayıs ayında bir rahmet olur"

Kurak dönemin devam etmesi halinde verim alamayacaklarını söyleyen Cuma Yıldırım ise "Bu sene çok kurak geçti. Sadece birkaç defa yağış oldu, o da çok azdı. Normal şartlarda bu aylarda otlar bizim dizlerimize kadar geliyordu. Tarlalar ot ile dolu oluyordu ama bu sene ot diye bir şey yok. Kuraklıktan ağaçlar ve hayvanlarda etkilenecek. Büyüklerimizin deyimlerine göre kuraklık belki ağaçlarımızı çok etkilemese de hayvanlarımızı çok etkileyecek. Çünkü arpa ve buğday olmayınca biz önümüzdeki günlerde ya da yıllarda hayvanlara ne vereceğiz? İnşallah mart, nisan ve mayıs ayında bir rahmet olur" diye konuştu.



Ağaçların kurumasından korkuyoruz"

Dört gözle yağmur beklediklerini belirten Mehmet Çetin Özer de, "Havalar çok kötü geçti. Toprak kuru ve köylü zor durumda. Ağaçlardan hiçbir verim alamıyoruz. Verimi bırakın biz ağaçların kurumasından korkuyoruz. İnşallah martta ve nisanın sonlarında bir yağış olursa belki biraz düzelme olur. Ağaçlar kurumasın biz verim istemiyoruz. Fıstık ve zeytin ağaçlarında kuruma çok" şeklinde konuştu.