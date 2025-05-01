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Gaziantep’te çikolata yüklü TIR’ın dorsesi devrildi

Ajans Haberleri
  • 01.05.2025 12:01
  • Giriş: 01.05.2025 12:01
  • Güncelleme: 01.05.2025 12:01
Kaynak: DHA
Gaziantep’te çikolata yüklü TIR’ın dorsesi devrildi

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, çikolata yüklü TIR'ın dorsesi devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Abidin K.'nın (51) kullandığı 33 AVV 187 plakalı çikolata yüklü TIR’ın dorsesi devrildi. Kazada tonlarca çikolata yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çikolataların yola savrulduğu bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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