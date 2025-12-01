Gaziantep’te depoda çıkan yangın, kontrol altına alındı

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde inşaat alanındaki depoda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Depodaki bazı kimyasal maddelere bağlı zaman zaman küçük çaplı patlamalar oldu.

Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde rezerv inşaat alanında çeşitli malzemelerinin bulunduğu depoda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Depodaki bazı kimyasal maddelere bağlı zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)