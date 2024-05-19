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Gaziantep’te derbi sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi sonrası Gaziantep’te iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Güncel
  • 19.05.2024 22:00
  • Giriş: 19.05.2024 22:00
  • Güncelleme: 19.05.2024 22:02
Kaynak: İHA
Gaziantep’te derbi sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı
FOTOĞRAF: İHA

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası aynı mekanda maç izleyen her iki takımın taraftarları arasında tartışma çıktı. Taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı.

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