Gaziantep’te domuz sürüsü panik oluşturdu

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi’nde ormanlık alanda görülen domuz sürüsü paniğe neden oldu.

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi’nde ormanlık alanda domuz sürüsü vatandaşlar tarafından fark edildi. Mahalle sakini, karşılaştığı sürüyü cep telefonuyla kaydederek ilginç anları saniye saniye görüntüledi. Ormanda dolaşan domuz sürüsü, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkında tedirginliğe yol açtı.

Domuzların tarım arazilerine zarar verebileceği ve mahalleye inebileceği yönündeki endişeler dile getirilirken, yetkililerden gerekli önlemlerin alınması talep edildi.