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Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 16:30
  • Giriş: 13.08.2023 16:30
  • Güncelleme: 13.08.2023 16:30
Kaynak: İHA
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Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, biri ağır 8 kişi yaralandı.

 Kaza, Gaziantep’in Bayramlar kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç ile başka bir hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Servet Kankaya hayatını kaybederken, biri ağır 8 kişi ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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