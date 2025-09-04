Gaziantep’te gastronomi festivali öncesi mide bulandıran görüntülere vatandaşlardan tepki

Gaziantep’te bozuk etleri vatandaşa yedirmek için özel düzenek kurduğu tespit edilen kasap mühürlendi. Önümüzdeki günlerde gastronomi festivaline ev sahipliği yapacak kentteki mide bulandıran görüntülere vatandaşlar tepki göstererek en ağır cezanın verilmesini istedi.

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, halkın sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere yönelik denetim yaptı. Tarım il müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 75. Yıl Mahallesi’ndeki denetimler çerçevesinde bir kasap dükkanına baskın yapıldı. Ekiplerin kasapta yaptığı incelemede akılalmaz bir düzenek tespit edildi.



Kasapta mide bulandıran görüntüler

Söz konusu kasabın et çekme makinesinin olduğu bölüme özel bir düzenek kurarak temiz etleri gizli bölmeye gönderdiği, bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara yedirdiği tespit edildi. Kontrollerde işyeri muhafaza şartlarının uygun olmadığı, hijyen ve temizlik şartlarının sağlanmadığı, son tüketim tarihi belli olmayan ve hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etlerin satışa sunulduğu belirlendi. Bunun yanı sıra 264 kilo bozulmuş et, 272 kilo zeytinyağı ve 90 kilo salça ele geçirildi. Denetim sırasında mide bulandıran görüntüler ise saniye saniye kameraya yansıdı.



Mide bulandıran düzenekli kasaba vatandaşlardan sert tepki

Zabıta ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonucu özel düzenek kurarak bozuk et ve tavuk satışı yaptığı belirlenen "Et Bankası" isimli iş yeri kapatılırken olayın duyulmasının ardından bölgede yaşayan vatandaşlar da duruma sert tepki gösterdi. Yapılanın insanlık dışı olduğunu belirten vatandaşlar, söz konusu iş yeri ve sahiplerine en ağır cezanın verilmesini istedi.



Bu yapılan her şeyden önce kul hakkıdır"

Vatandaşlardan Mehmet Yılmaz, "Biz vatandaşlar olarak denetimlerin daha da arttırılmasını istiyoruz. Bizim de aslında artık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yapılan her şeyden önce kul hakkıdır. Öbür tarafta bunun hesabını mutlaka verecektir ama verilen cezalarla bu dünyada da bunun hesabını veriyor. Bu gibi mide bulandıran işler yapan işletmeler kapatılsın ve hiçbir şekilde açılmasın, iş yapma fırsatı verilmesin, işçilik dahi yapamasınlar" dedi.



Böyle esnaflık olmaz, insan sağlığıyla bu kadar oynanmaz"

Uğur Göktaş isimli vatandaş da, "Bu tarz insanları Allah bildiği gibi yapsın. Kime güveneceğimizi bilmiyoruz. Böyle esnaflık olmaz. İnsan sağlığıyla bu kadar oynanmaz. İnsanlık denen bir şey kalmamış. Biz vatandaş olarak gıda üzerine tüm işletmelerin denetlenmesini istiyoruz. Bu insanlığa sığmayan bir durum bu, dünyada yaşanılacağı kalmadı. Bir esnaf benim hayatımla oynuyorsa onun iş yeri tamamen kapatılsın" ifadelerini kullandı.



Buradan alışveriş yaptığıma pişman oldum"

Mustafa Şahin isimli bir diğer vatandaş ise söz konusu kasaptan daha önce alışveriş yaptığını ve pişman olduğunu belirterek, "Denetimler sonucunda yapılan işleri görüyoruz. Millete resmen her türlü eti yedirmişler. Daha önce buradan tavuk almıştım ben ama buradan alışveriş yaptığıma pişman oldum. Bu çok kötü bir şey. Esnaflığa yakışmaz bir durumla karşı karşıyayız. Ruhsatı da iptal edilmiş zaten. Kendisi o etleri yer miydi ki bunları millete yedirmiş. Yazıklar olsun" diye konuştu.