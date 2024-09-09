Gaziantep’te hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı-Hatay karayolu İslahiye Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile Duhan Ç. idaresindeki minibüs çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ve her iki araçta yolcu olarak bulunan Uğur Efe Y. ile Aykut K. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.