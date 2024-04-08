Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 96 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin operasyonları sonucu çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili yakalanan 122 şüpheli şahıstan 96’sı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, son iki ay içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yapıldı.

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 58 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 122 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 122 şüpheliden 96’sı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 26’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.