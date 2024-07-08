Gaziantep’te IŞİD üyesi bir kişi yakalandı

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda IŞİD üyesi olduğu tespit edilen yabancı asıllı W.B. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te IŞİD üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda W. B. İsimli yabancı asıllı şahıs operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.