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Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 10.07.2024 09:46
  • Giriş: 10.07.2024 09:46
  • Güncelleme: 10.07.2024 09:46
Kaynak: İHA
Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7-8 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde operasyon yaptı.

Operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek 58 adet fişek, 4 adet şarjör ile çeşitli silah parçaları ve çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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