Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 740 bin TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkâmil, Şahinbey, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahsa ait iki işyeri ile üç araca yönelik operasyon yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda piyasa değeri 740 bin TL olan gümrük kaçağı 9 bin 100 paket sigara, 119 bin adet makaron, 252 kilogram tütün, 50 adet cinsel içerikli çikolata ve 10 kilogram çay ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.