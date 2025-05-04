Gaziantep’te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Remzi Ç.'nin (53) kullandığı 80 AHA 827 plakalı kamyonet ile Salman Y.'nin (76) kullandığı 46 AK 551 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kamyonet şoförü, otomobil sürücüsü ve otomobildeki N.Y.'nin (76) yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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