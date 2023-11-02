Gaziantep’te kaza: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Gaziantep’te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.

Feci kaza, gece 04.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 MB 7177 plakalı araç ile Yunus K. idaresindeki 27 AJU 758 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında 27 MB 7177 plakalı araç içerisinde bulunan Zeynep Hasan (32) ile Ahmet Kılıç’ın (27) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Dila A. (28), İbrahim Halil K. (33) ve Yunus K. (23), sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dila A.’nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Kılıç ile Zeynep Hasan’ın cenazeleri ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.