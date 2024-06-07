Gaziantep’te lastik yüklü TIR alev alev yandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sıfır lastik yüklü TIR bilinmeyen nedenle alev alev yandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Gaziantep’in Nizip ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi.

İddiaya göre, yol kenarındaki işletme sahasında park halinde bulunan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen sıfır lastik yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sıcak havanın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken TIR alev topuna döndü.

Yangın sonrası çevredeki yurttaşların ihbarı üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.