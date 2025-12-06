Gaziantep’te minibüs şarampole devrildi:1 ölü,3 yaralı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Bahçe kara yolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. E.Y.'nin (59) kontrolünü yitirdiği 21 UB 770 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Ağaçlara çarparak duran minibüsü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 4 kişiyi çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emine Y.'nin (54) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile minibüsteki R.K. ve F.Y. Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emine Y.’nin cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

